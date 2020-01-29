Банки начали давать меньше кредитов на фоне ограничений ЦБ

После того, как ЦБ обязал банки учитывать при даче кредита долговую нагрузку заемщика, банковские организации стали одобрять на 12% меньше кредитов. Сообщает РБК.

По оценкам бюро, в четвертом квартале банки предоставили 743,1 млрд руб. потребкредитов — на 12% меньше, чем годом ранее, и на 9% меньше, чем в третьем квартале. Число выданных ссуд сократилось на 7% и 3% соответственно.

Аналогичная тенденция наблюдается и в сегменте кредитных карт: в октябре—декабре 2019-го их выдачи упали до 159,3 млрд руб. (минус 11% год к году и минус 4% к июлю—сентябрю). Число одобренных кредиток упало на 16% в годовом выражении.



Падение выдач кредитов — следствие регуляторного давления на банки в части введения ПДН, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, напоминая, что правила предоставления беззалоговых кредитов изменились именно с четвертого квартала прошлого года. Введение ПДН «наложило свой отпечаток» на динамику выдач, констатировал и директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.



