Новости

Банки начали давать меньше кредитов на фоне ограничений ЦБ

29 января 2020

После того, как ЦБ обязал банки учитывать при даче кредита долговую нагрузку заемщика, банковские организации стали одобрять на 12% меньше кредитов. Сообщает РБК.

По оценкам бюро, в четвертом квартале банки предоставили 743,1 млрд руб. потребкредитов — на 12% меньше, чем годом ранее, и на 9% меньше, чем в третьем квартале. Число выданных ссуд сократилось на 7% и 3% соответственно.

Аналогичная тенденция наблюдается  и в сегменте кредитных карт: в октябре—декабре 2019-го их выдачи упали до 159,3 млрд руб. (минус 11% год к году и минус 4% к июлю—сентябрю). Число одобренных кредиток упало на 16% в годовом выражении.

Падение выдач кредитов — следствие регуляторного давления на банки в части введения ПДН, считает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, напоминая, что правила предоставления беззалоговых кредитов изменились именно с четвертого квартала прошлого года. Введение ПДН «наложило свой отпечаток» на динамику выдач, констатировал и директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании