Игорь Кобзев: Стратегия социально-экономического развития Приангарья должна быть увязана с нацпроектами

Формирование стратегии социально-экономического развития Иркутской области –первоочередная задача. Оно должно быть увязано с реализацией национальных проектов. Как сообщили в областной администрации, это направление, отметил врио губернатора региона Игорь Кобзев на первой в 2020 году сессии ЗС.



Особое внимание - реализации задач, обозначенных в послании президента Федеральному Собранию. Параллельно идет работа по подготовке Послания Губернатора, в котором будут учтены предложения депутатов и представителей муниципальных образований.



- Я убежден, что все ветви власти должны находиться в постоянном сотрудничестве. Депутаты работают на территориях, детально знают все проблемы муниципалитетов, – подчеркнул Игорь Кобзев.



Врио Губернатора предложил депутатам войти в рабочую группу, которая займется финансово-экономическим аудитом лесного комплекса региона за последние три года. Напомним, 26-27 января в Иркутской области прошел ряд мероприятий с участием замминистра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Аноприенко. Обсуждались темы лесовосстановления, подготовки к пожароопасному периоду, задолженности АУ «Лесхоз Иркутской области».