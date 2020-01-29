Иркутянка перевела аферистам больше миллиона рублей

В полицию обратилась 58-летняя иркутянка. В ГУ МВД России по региону рассказали, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками безопасности банка, сообщив о том, что с ее карты происходит несанкционированное списание денег.

Злоумышленники объяснили женщине о необходимости перевода денег на другой счет, что она и сделала. После выполнения рекомендованных собеседником действий женщина обнаружила, что указанный аферистами счет оказался заморожен. Иркутянка лишилась больше миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело.

За 2019 год на территории Иркутской области не менее 1800 граждан заявили о случаях мошеннических действий, из них жертвами звонков и СМС рассылок сотрудников банка стали более 650 человек.