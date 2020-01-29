Жители Европы назвали самые надежные марки бытовой техники

Испанская мониторинговая Организация потребителей и пользователей (OCU) определила средний срок службы крупной бытовой техники наиболее популярных в Европе брендов, а также её надежность.

Данные исследования, в которое вошли холодильники, сушилки для белья, стиральные и посудомоечные машины, основаны на результатах опроса более чем 90 тысяч пользователей из Бельгии, Франции, Италии, Португалии и Испании.

Согласно им, в среднем срок службы этих приборов составляет порядка 10-12 лет.

При этом самой долговечной оказалась техника, выпускаемая под немецкой торговой маркой Miele – приборы этого бренда заняли лидирующие позиции среди товаров всех исследованных категорий, превысив средние значения. Так, холодильники Miele обычно служат чуть больше 13 лет, стиральные машины – почти 16 лет, посудомоечные – более 14,5 лет, а сушилки – около 15 лет и 4 месяцев.

Помимо Miele наиболее долговечной в зависимости от категории была признана техника Zanussi, Thomsom, Siemens, AEG, Bosch и Smeg, а самый короткий службы, по мнению европейцев, у Daewoo, Samsung, Hot Point и Edesa, Candy.

При этом реже других ломаются холодильники Sharp, Neff, Saivod, Siemens, Bosch, Liebherr, LG, Miele, General electric и Panasonic, стиральные машины Siemens, Miele, Samsung, Beko, Zanussi, Haier, Bosch, LG, Indesit, Balay, Daewoo, Carrefour Home и Electrolux, посудомойки Beko, Neff, Miele, Bosch, Siemens, Balay, а также сушилки Miele, Beko, Siemens и Brandt.