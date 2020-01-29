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Свалка бытовых отходов ликвидирована под контролем судебных приставов неподалеку в Ольхонском районе

29 января 2020

Прокурор Ольхонского района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к администрации Еланцов, и Заповедному  Прибайкалью об устранении бытовых отходов. Районный суд Иркутской области иск удовлетворил. Об этом сообщили в  УФССП России по Иркутской области. 

Судебные приставы вручили главе муниципалитета и представителю учреждения постановление о возбуждении исполнительного производства, предупреждение об уголовной ответственности.

Требование исполнено в срок для добровольного исполнения. Земельный участок недалеко от населенного пункта очищен от бытовых отходов. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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