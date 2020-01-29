Свалка бытовых отходов ликвидирована под контролем судебных приставов неподалеку в Ольхонском районе

Прокурор Ольхонского района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к администрации Еланцов, и Заповедному Прибайкалью об устранении бытовых отходов. Районный суд Иркутской области иск удовлетворил. Об этом сообщили в УФССП России по Иркутской области.

Судебные приставы вручили главе муниципалитета и представителю учреждения постановление о возбуждении исполнительного производства, предупреждение об уголовной ответственности.

Требование исполнено в срок для добровольного исполнения. Земельный участок недалеко от населенного пункта очищен от бытовых отходов.