Недельные расходы пошли вверх в конце января

На 4-й неделе объем повседневных расходов продемонстрировал резкий рост. В среднем за неделю типичная семья потратила на повседневные товары 4458 рублей, что на 8,2% больше, чем неделей ранее. Сообщает Ромир

На 4-й неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи вырос и достиг отметки в 4458 рублей (см. Гистограмму 1).

Так, с 20 по 26 января среднестатистическим домохозяйством было потрачено на 339 рублей больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы минувшей недели оказались выше на 230 рублей или на 5,4%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы 4-й недели оказались выше среднего значения на 66 рублей или 1,5%.

Недельные расходы восстановились после существенного падения на 3-й неделе 2020 года.