Avast обвиняют в продаже персональных данных пользователей

Об этом сообщает портал Engadget со ссылкой на расследование журналистов. По данным портала, компания продает данные своих клиентов таким компаниям, как Google, Home Depot, Microsoft и Pepsi.

Участие в нем приняли корреспонденты сразу двух известных изданий США: Motherboard и PC Magazine. По их словам, Avast, получая данные пользователей своего антивирусного обеспечения, передавала их своей дочерней компании Jumpshot, которая и занималась продажей этих данных за «миллионы долларов».

Продаваемая информация, по информации журналистов, включает в себя данные о том, какие сайты посещал пользователь, что искал в Сети и какие покупки совершал. Покупатели получали подробные данные о просмотрах на YouTube, истории кликов и местонахождении пользователя.