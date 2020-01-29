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Avast обвиняют в продаже персональных данных пользователей

29 января 2020

Об этом сообщает портал Engadget со ссылкой на расследование журналистов. По данным портала, компания продает данные своих клиентов таким компаниям, как Google, Home Depot, Microsoft и Pepsi.

Участие в нем приняли корреспонденты сразу двух известных изданий США: Motherboard и PC Magazine. По их словам, Avast, получая данные пользователей своего антивирусного обеспечения, передавала их своей дочерней компании Jumpshot, которая и занималась продажей этих данных за «миллионы долларов».

Продаваемая информация, по информации журналистов, включает в себя данные о том, какие сайты посещал пользователь, что искал в Сети и какие покупки совершал. Покупатели получали подробные данные о просмотрах на YouTube, истории кликов и местонахождении пользователя.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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