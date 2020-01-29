Лаборатория «Гемотест» стала участником корпоративной программы СК «Сбербанк страхование жизни»

СК «Сбербанк страхование жизни» застраховала жизнь и здоровье более 1 700 сотрудников федеральной сети «Гемотест». Договор заключен при посредничестве ООО «Страховой брокер Сбербанка». Об этом сообщили в компании.

Покрытие страховой программы включает риски травм, инвалидности или ухода из жизни в результате несчастного случая. Полис действует 24/7 по всему миру. Договор с сотрудниками лаборатории «Гемотест» заключен на 1 год.

В течение срока действия договора работникам компании доступна возможность бесплатно получить второе медицинское заключение в случае постановки критического диагноза и навигацию по лечению, в том числе в клиниках за рубежом.

Корпоративная программа СК «Сбербанк страхование жизни» предназначена для финансовой поддержки работников предприятий в непредвиденных ситуациях, связанных со здоровьем. В 2019 году компания заключила более 2 100 договоров коллективного страхования по этой программе.

Справка.

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка. Объем собранной страховой премии за 2018 год составил 181,5 млрд рублей (по данным ОСБУ). Активы компании по состоянию на 31 декабря 2018 года – 359,5 млрд рублей, страховые резервы – 315,8 млрд рублей. Лидер российского рынка страхования жизни (доля рынка страхования жизни – 39% на 31 декабря 2018 года). Рейтинговый класс по шкале RAEX («Эксперт РА») — ruAAA.