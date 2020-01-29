Кто и зачем регистрируется самозанятым

С начала года в 18 регионах России начал действовать особый налоговый режим для самозанятых. Теперь те, кто оказывает услуги физлицам, должны платить 4% от своего дохода в качестве налога. Сообщает Российская газета.

Получить статус самозанятого очень просто. Если для регистрации ИП или ООО нужно собрать достаточно объемную кипу документов, то здесь достаточно зарегистрироваться в специальном приложении, разработанном УФНС. По данным ведомства, всего приложение установили более 330 тысяч человек по всей стране.

Сейчас режим для самозанятых предлагают три крупных оператора такси, три сервиса доставки. Последние предлагают режим самозанятого как пешим курьерам, так и автолюбителям, готовым развозить еду на личных автомобилях. Заключил договор с налоговой крупный сервис по подбору недвижимости. Также стать самозанятыми можно через несколько площадок - рекламных агентств, которые размещают рекламу у блогеров.

Юридическим лицам выгоднее работать с самозанятыми. Компаниям не нужно оформлять трудовой договор и отчитываться о проделанной работе

И все же развозка пассажиров и доставка пиццы - это далеко не весь спектр домашней занятости. Есть еще парикмахеры, мастера по ремонту, кондитеры. Они не работают с крупными компаниями, клиентов они находят через профильные сайты или путем раскручивания аккаунтов в соцсетях.

Только на сервисе "Profi.ru" в Петербурге зарегистрировано 20 039 мастеров по ремонту, 25 180 репетиторов, 17 244 парикмахера, стилиста и визажиста. Много артистов (4657 человек), спортивных тренеров (3164), бухгалтеров и юристов (2446). На сайте объявлений можно найти 94 756 объявлений о различных услугах от частных лиц.

Член "Опоры России" Татьяна Ларькова отмечает, что больше всего режимом для самозанятых как раз и интересуются ИП. Помимо того что они экономят на налогах, им не нужно платить страховые взносы на себя, а в 2020 году это, например, 40 874 рубля. Также самозанятые освобождены от применения онлайн-кассы, а ее цена - около 15 тысяч рублей.

Ларькова отмечает, что в пилотных регионах доля ушедших в самозанятые ИП была высока и нередко превышала число тех надомников, кто вышел из тени. В Петербурге сфера услуг развита, как нигде в СЗФО, и очень вероятно, что Северную столицу может ожидать довольно заметный исход ИП в самозанятые.