Компания Байкалси Кампани получила в Роспатенте свидетельство о происхождении товара «Вода природная питьевая «Байкал» глубинная»

Компания Байкалси Кампани получила в Роспатенте свидетельство о происхождении товара «Вода природная питьевая «Байкал» глубинная». Федеральная служба защиты интеллектуальной собственности России (Роспатент) зарегистрировала 15 января 2020 года наименование места происхождения товара «Вода природная питьевая «Байкал» глубинная». Свидетельство об этом за номером 232/1 выдано Байкалси Кампани АО ГК «Море Байкал». Наименование места происхождения товара (НМПТ) регистрируется в том случае, если это место связано с уникальностью качеств производимого в нем товара, сообщает пресс-служба компании.

НМПТ «Вода природная питьевая «Байкал» глубинная» относится к байкальской воде, которая добыта из водных слоев, расположенных глубже 400 метров от поверхности и выше 200 метров от дна. В этих слоях вода Байкала совершенно однородна, лишена бактерий, свободна от вредных загрязнений и имеет ультрапресную минерализацию.

Байкалси Кампани прошла установленную законом процедуру, доказав, что производит воду именно из этих слоев, привязанных к географическому месту с соблюдением всех требований, установленных законодательством.

Наименование места происхождения товара не является товарным знаком, а полученное Байкалси Кампани свидетельство не дает эксклюзивного права на пользование брендом «Байкал», отмечают в компании. В соответствии со статьей 1518 Гражданского кодекса РФ исключительное право использования НМПТ в отношении уже зарегистрированного наименования может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами. Компания уверена, что развитие бренда воды «Байкал» станет тем драйвером, который создаст для всех прочих брендов на байкальской территории основу устойчивого развития, увеличит экспортный потенциал и обеспечит рост экономики, как Иркутской области, так и Республики Бурятия, а также в целом экономики всей нашей страны.

БАЙКАЛСИ Кампани приветствует любых предпринимателей по обе стороны Байкала, легально занимающихся добычей глубинной байкальской воды.

BAIKALSEA Company (БАЙКАЛСИ Кампани) — российский производитель байкальской воды в сегменте премиум, ведущий производитель бутилированной воды из артезианских источников: природной воды «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), минеральной лечебно-столовой воды «Байкал Резерв» (BAIKAL RESERVE), а также глубинной байкальской воды BAIKAL430. Единственным акционером АО БАЙКАЛСИ Кампани является ООО «Байкал Холдинг», г. Шелехов Иркутской области.