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25 иркутских стройкомпаний займутся восстановлением пострадавших от наводнения районов

29 января 2020

По поручению врио губернатора Приангарья Игоря Кобзева 25 иркутских строительных компаний будут восстанавливать жилье и инфраструктуру в пострадавших от наводнения районах. Об этом сообщили в региональном правительстве. 

За прошедшую после неё неделю были сформированы предложения подрядным организациям, проведены встречи с представителями заинтересованных организаций, определены объекты и объёмы работ. В результате новые компании объявили о готовности строить индивидуальные и многоквартирные жилые дома в Тулуне и Нижнеудинске, возводить и восстанавливать детские сады, школы, дома культуры, медицинские объекты, физкультурно-оздоровительные комплексы в пострадавших территориях. До конца января список подрядчиков будет направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

 Для строительных компаний увеличили предложения, увеличили финансирование и количество объектов для единственных поставщиков, провели ряд переговоров со строительными организациями.

- Нам необходимо восстановить 47 социальных объектов, по 25 из них заключены контракты. В ближайшие дни из областного бюджета поступят средства для заключения контрактов по проведению проектно-изыскательских работ для остальных 22 объектов, - сообщила исполняющая обязанности министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

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В свою очередь, строители обозначили ряд проблем, негативно влияющих на реализацию проектов. Так, в пострадавших районах дефицит специалистов, и организации вынуждены работать вахтовым методом, что влияет на стоимость строительства. Есть сложности с доставкой материалов в отдаленные населенные пункты. По мнению строителей, в Тулуне недостаточно инертных материалов, не хватает мощности бетонных заводов для объявленных объемов строительных и восстановительных работ. 

Игорь Кобзев намерен обсудить все эти вопросы с руководством министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

 - Наша общая цель – начать работы весной и завершить к 15 августа. Я полностью рассчитываю на строительные организации региона, - сказал Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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