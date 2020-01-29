В Центробанке назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО

В топ регионов попали Краснодарский и Ставропольский края, а также Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Чеченская Республика. Сообщают «Известия».

Выше всего суммарный риск оценивается в Карачаево-Черкесской республике — 6,0 балла. Здесь эксперты выявили критически высокие показатели скользящего коэффициента выплат — 180,8%, что в 2,8 раза выше среднего.

Страховая выплата в данном субъекте превышает среднюю в 1,9 раза и составляет 118,3 тыс. рублей. Частота страховых случаев оценивается в 7,85%.

Чуть ниже суммарный риск оценивается в Дагестане — 5,0 балла при критически высоких показателях частоты страховых случаев (8,56%), скользящем коэффициенте выплат 192,0% и средней страховой выплате 84,4 тыс. рублей.

Суммарный риск в Северной Осетии, Адыгее и Краснодарском крае оценивается в 4,5 балла, в других перечисленных субъектах — в 4,0 балла. Еще 22 субъекта РФ, в том числе Москва, занесены регулятором в так называемую желтую зону.