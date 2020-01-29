Роспотребнадзор проверяет всех вернувшихся из Китая на коронавирус

В региональные организации Роспотребнадзора доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики. Сообщает ведомство в информационной бюллетени.

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

За период мониторинга выявлено 139 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 17 больных – респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 16 - грипп А, 10 - грипп В, 4 - парагрипп, в 2 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 8 -х заболевших микстинфекция.

Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано.

По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в Российской Федерации, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается.

С 31 декабря 2019 года Роспотребнадзором установлено оперативное взаимодействие с китайскими партнерами и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), эксперт Роспотребнадзора включен в состав Чрезвычайного комитета в рамках Международных медико-санитарных правил (2005) ВОЗ.

Роспотребнадзором совместно с Ростуризмом отработан механизм возврата денежных средств российским гражданам, отказавшимся от поездок в КНР до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Роспотребнадзором начато с 28.01.2020 обследование в аэропортах прибытия всех возвращающихся из КНР российских туристов на коронавирусную инфекцию, что встретило полное понимание и содействие российских граждан.

По результатам лабораторных исследований 2-х госпитализированных в г. Воронеже, вернувшихся из КНР, коронавирус не обнаружен, лабораторно диагностирован грипп и риновирус.

В целях оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, в Едином консультативном центре Роспотребнадзора (8 800 555 49 43) организована работа русско-китайских переводчиков.