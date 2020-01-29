Центробанк ужесточит контроль за биометрией

В собственных базах банки хранят в несколько раз больше слепков лица и голоса граждан, чем передают в ЕБС. Новые требования и контроль со стороны регулятора защитят всю биометрию, что пойдет на пользу и клиентам, и рынку. Сообщают «Известия».

ЦБ впервые перечислил перечень рисков при сборе и хранении биометрии не только в ЕБС, но и во внутренних базах банков. Например, регулятор считает угрозой подмену при сборе и передаче слепков внутри кредитной организации, удаление персональных данных, а также их компрометацию.

Об этом говорится в проекте указания Банка России, который внесен в Госдуму вместе с поправками в законопроект о биометрии. Таким образом регулятор намерен следить за безопасностью всех слепков лица и голоса, которые сдают россияне, а не только за теми, что направляются в ЕБС.