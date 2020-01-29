Врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев посетил объекты Группы «Илим» в Братске

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, а также заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко посетили объекты Группы «Илим» в Братске.

Восстановление лесов в первоочередном порядке

В целом по компании в 2019 году при воспроизводстве лесов было использовано 6,4 млн сеянцев (50% из них - с закрытой корневой системой). При этом большая часть была высажена именно в Иркутской области - 4 млн сеянцев, из них 1,8 млн штук – с закрытой корневой системой.

Врио главы региона отметил важность лесовосстановления в целом для Иркутской области, потому что в прошлом году из-за лесных пожаров региона потерял древесину на площади 650 тысяч гектаров. Восстановление лесного ресурса областная администрация рассматривает в первоочередном порядке.

Инвестиции в модернизацию производства приведут к росту объема выпуска продукции

В ходе визита представители региональных властей Рослесхоза также посетили площадки производства картона и хвойной целлюлозы. Сейчас "Илим" реализует проект по модернизации производства в Братске и Усть-Илимске, в результате которого объем выпуска продукции вырастет на 500 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций в проект до 2023 года составит 860 млн долларов.

Кроме того, в 2018 году стартовал проект «Большой Усть-Илимск»: строительство нового целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске позволит производить 600 тысяч тонн тарного картона в год.

– Мы сегодня посетили площадку «Илима» – лесопитомник, и комбинат, – отметил руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко. – Обратили внимание на высокий уровень культуры производства. Обеспечение сохранения и воспроизводства российских лесов как главного природного богатства страны – одна из главных задач. С другой стороны, важно продолжить создание условий для устойчивого развития отечественного лесопромышленного комплекса. Качественное достижение результатов федерального проекта сохранения лесов возможно только благодаря совместным усилиям федеральных властей, субъекта РФ, представителей бизнеса.