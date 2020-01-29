Новости

В Братском районе после вмешательства прокуратуры предприятие погасило долг 2,3 млн. рублей перед сотрудниками

29 января 2020

Прокуратура Братского района установила, что на муниципальном унитарном предприятии «Покосное 43 работникам не выплачена зарплата с июля по ноябрь 2019 года. Задолженность перед работниками составила 2,3 млн. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области. 

Директор предприятия инициировал создание комиссии по трудовым спорам, по результатам работы которой в банк представлено более 50 удостоверений этой комиссии на сумму 1,2 млн. рублей.

В защиту прав 39 работников прокурор района подал в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты на сумму 1,1 млн. рублей. Все заявления прокурора удовлетворены, судебные приказы исполнены.

Кроме того, в отношении директора муниципального предприятия вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Должностное лицо оштрафовали.

Задолженность по зарплате перед работниками МУП «Покосное» полностью погашена.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании