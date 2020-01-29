В Братском районе после вмешательства прокуратуры предприятие погасило долг 2,3 млн. рублей перед сотрудниками

Прокуратура Братского района установила, что на муниципальном унитарном предприятии «Покосное 43 работникам не выплачена зарплата с июля по ноябрь 2019 года. Задолженность перед работниками составила 2,3 млн. рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Директор предприятия инициировал создание комиссии по трудовым спорам, по результатам работы которой в банк представлено более 50 удостоверений этой комиссии на сумму 1,2 млн. рублей.

В защиту прав 39 работников прокурор района подал в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты на сумму 1,1 млн. рублей. Все заявления прокурора удовлетворены, судебные приказы исполнены.

Кроме того, в отношении директора муниципального предприятия вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Должностное лицо оштрафовали.

Задолженность по зарплате перед работниками МУП «Покосное» полностью погашена.