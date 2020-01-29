Как россияне относятся к обязательной маркировке товаров

О введении обязательной маркировки товаров в целях борьбы с нелегальной продукцией слышали 76% россиян. Большинство восприняли данную инициативу положительно — 73%. Сообщает в своем исследование ВЦИОМ.

За распространение нелегальной продукции производители, продавцы и представители регулирующих органов должны нести административную или уголовную ответственность (92%, 83% и 94% соответственно)

Практически каждый второй россиянин — 43% — сталкивался с проблемой нелегальной продукции: 21% покупали такую продукцию, еще 22% видели контрафактные товары в продаже.

Большинство россиян — 73% — положительно относятся к данной инициативе. По мнению россиян, в первую очередь необходимо маркировать медикаменты и медицинские товары — так считает каждый второй россиянин (55%).

Также россияне считают, что необходимо использовать маркировку на продуктах питания (47%), молочной продукции (23%), товарах и продуктах для детей (18%), на алкоголе (17%), на мясной и рыбной продукции (14%).