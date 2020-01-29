В 2020 году откроется ангарская школа, которую начали строить в 1992 году

Школа-долгострой в 7А микрорайоне Ангарска поставлена на кадастровый учет 28 января 2020 года. Как сообщают в Кадастровой палате Иркутской области, это новое пятиэтажное здание.

Общеобразовательная школа рассчитана на 33 класса. Также в ней есть бассейн и пристроенный клубный блок.

Школу планируют открыть в 2020 году. Кадастровая стоимость здания более 308 млн руб. Площадь земельного участка, на котором расположена школа, – около 32 тыс. квадратных метров.

СПРАВКА:

Здание начали возводить еще в 1992 году, но строительство неоднократно приостанавливали. В 2016 году объект был включен в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Объект планируется сдать в эксплуатацию 15 февраля 2020 года.