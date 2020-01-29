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В 2020 году откроется ангарская школа, которую начали строить в 1992 году

29 января 2020

Школа-долгострой в 7А микрорайоне Ангарска поставлена на кадастровый учет 28 января 2020 года. Как сообщают в Кадастровой палате Иркутской области, это новое пятиэтажное здание. 

Общеобразовательная школа рассчитана на 33 класса. Также в ней есть бассейн и пристроенный клубный блок.

Школу планируют открыть в 2020 году.  Кадастровая стоимость здания  более 308 млн руб. Площадь земельного участка, на котором расположена школа, – около 32 тыс. квадратных метров.

СПРАВКА:
Здание начали возводить еще в 1992 году, но строительство неоднократно приостанавливали. В 2016 году объект был включен в государственную программу Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы. Объект планируется сдать в эксплуатацию 15 февраля 2020 года.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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