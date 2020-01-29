Минкомсвязь не поддержала идею создания 5G в России

Ведомство не готово выделять без конкурса частоты «большой четверке» сотовых операторов. Сообщает РБК.

В министерстве не видят смысла в том, чтобы операторы создавали совместное предприятие только для расчистки частот, сказал РБК заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, курирующий отрасль связи.

«Уже существует Союз LTE (объединение МТС, «МегаФона», «ВымпелКома» и сотовой «дочки» «Ростелекома» «Т2 РТК Холдинг». — РБК), который занимался подобной работой при внедрении 4G, он мог бы выполнять эту работу и при внедрении 5G», — пояснил чиновник.

Вдобавок «на данный момент нечего расчищать: диапазон частот 3,4–3,8 ГГц полностью закрыт [для использования гражданскими средствами], по диапазону 700 МГц решение [о возможности его использования для 5G] предстоит согласовывать с вещателями», — объяснил РБК Иванов.

По его словам, провести конверсию в настоящее время можно только в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, а в ближайшей перспективе 4,4–4,8 ГГц, а также в миллиметровом диапазоне (30–300 ГГц). «Сейчас Минкомсвязь совместно с другими ведомствами разрабатывает план конверсии. В нем предусмотрено как бюджетное финансирование, так и внебюджетное, но детали имеют закрытый характер», — отметил замминистра.

