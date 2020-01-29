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В Иркутской области инвалидам будут предоставлять льготы на оплату содержания жилья

29 января 2020

Законодательное собрание Иркутской области приняло в окончательном чтении законопроект «О дополнительной мере социальной поддержки отдельных категорий инвалидов I группы в виде компенсации расходов в размере 50% платы за содержание жилого помещения». Об этом сообщили в областном парламенте. 

Сейчас право на такую льготу имеют только инвалиды первой группы. В тоже время инвалиды второй и третьей групп, имеющие ограничение к трудовой деятельности III степени, такой мерой поддержки воспользоваться не могут. По предварительным данным, право на выплату по новому закону получат 1,6 тыс. человек. Точная численность сейчас устанавливается во взаимодействии с бюро медико-социальной экспертизы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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