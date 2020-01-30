Игорь Кобзев и Викрам Пуния обсудили строительство завода «Фармасинтеза» в Усолье-Сибирском

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и президент АО «Фармасинтез» Викрам Пуния на встрече 29 января обсудили инвестпроект по строительству завода на территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское».

ГК Фармасинтез является крупнейшим в России производителем социально значимых препаратов. В настоящее время АО «Фармасинтез» планирует реализацию проекта по строительству в Усолье-Сибирском завода по производству активных фармацевтических субстанций объемом более 1 тыс. тонн в год. Ориентировочная стоимость проекта - 10 млрд рублей, планируется создание около 2 тыс. новых рабочих мест. Для реализации данного проекта создано ООО «Фармасинтез-Хеми».

Игорь Кобзев и Викрам Пуния обсудили вопросы, возникшие на данной стадии реализации проекта, а также способы решения проблем, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Мы заинтересованы в размещении на территории Иркутской области подобных заводов, - отметил Игорь Кобзев. – Это не только создание новых высокотехнологичных рабочих мест, налоги в бюджеты, но и в целом стимул для социально-экономического развития территорий.