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Альфа-Банк запустил «Бизнес-ипотеку» по ставке от 9,5% годовых

30 января 2020

Альфа-Банк предложил компаниям и индивидуальным предпринимателям бизнес-ипотеку под ставку от 9,5% годовых.



Кредит выдается на приобретение офисной недвижимости, торговых и производственных помещений, а также жилья (например, квартиры для проживания сотрудников в командировке). Приобретаемая недвижимость передается в залог банку. Страхование объекта залога не требуется.

Максимальный размер кредита — 60 млн рублей, срок — до 5 лет.

При суммах до 30 млн рублей заемщик получает денежные средства по ускоренной процедуре — по расписке от Росреестра, не дожидаясь госрегистрации объекта залога. Это позволяет сократить срок получения средств на 10-20 дней.

Минимальный первоначальный взнос — 15%. При этом участие заемщика собственными средствами может быть снижено до нуля, если клиент предоставит банку другое обеспечение на сумму первоначального взноса — легковой и грузовой автотранспорт, спецтехнику и оборудование, земельные участки, а также жилую недвижимость, в том числе жилье заемщика-индивидуального предпринимателя.

Клиенты, которые обращаются за кредитом в Альфа-Банк повторно, получают дополнительную скидку — для них ставка снижается на 1 процентный пункт.

«Головная боль многих предприятий малого бизнеса — отсутствие имущества, которое можно было бы использовать в качестве залога при получении долгосрочного залогового кредитования по более низкой ставке. Наш новый продукт позволяет решить эту проблему. Одна из лучших ставок на рынке, лимиты кредитования, гибкий подход к первоначальному взносу и имуществу, которым его можно заменить, позволяют широкому кругу компаний и предпринимателей приобрести недвижимость по бизнес-ипотеке Альфа-Банка», — комментирует руководитель департамента кредитования малого бизнеса Альфа-Банка Марина Полякова.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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