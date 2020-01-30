Реконструкция трассы «Байкал» в обход поселков Чистые Ключи и Моты обойдется в 5 млрд рублей

У города Шелехов Иркутской области вскоре начнется реконструкция трассы «Байкал» на участке км 26 - км 47, сообщает RosTender.info.

Вместо существующего отрезка автодороги построят новый участок трассы в обход поселков Чистые Ключи и Моты. Проезжую часть расширят, на дороге появится подземный пешеходный переход.

Планируется также возвести два новых моста через реки Нижние Моты и Каторжанка. Реконструкция дороги призвана снизить транспортную напряженность на этом участке.

При строительстве снесут один из дачных домов и несколько хозяйственных построек, вырубят деревья. После завершения работ, затронутые земли рекультивируют и озеленят. Как ожидается, реконструированный отрезок дороги сдадут в октябре 2024 года.

Управление автомобильной магистрали Красноярск-Иркутск Федерального дорожного агентства объявило тендер по выбору подрядчика для строительства дороги. Максимальная стоимость контракта, который заключат с победителем, составит 5 млрд 72 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета.

Предложения от участников тендера принимают до 14 февраля, и в этот же день конкурсная комиссия подведет его итоги.