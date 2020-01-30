Движение поездов на станции Мегет полностью восстановлено - ВСЖД

30 января в 02.10 местного времени железнодорожники завершили аварийно-восстановительные работы на станции Мегет, об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

Поезда дальнего следования и пригородные поезда, проходящие в настоящее время через данный участок, курсируют в соответствии с расписанием.

Напомним, 28 января 2020 года, в 13:22 местного времени произошел сход 30 вагонов грузового поезда с углем.

Железнодорожники незамедлительно приняли меры для безопасного пропуска поездов и восстановления поврежденной инфраструктуры.