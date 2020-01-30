Сбербанк предложил особые условия кредитования дли жителей зоны ЧС в Иркутской области

Сбербанк принял решение об утверждении дополнительной меры поддержки территориям Иркутской области, попавшим в зону наводнения в 2019 году. Банк разработал и принял новую Индивидуальную Схему Кредитования (далее – ИСК) для пострадавших жителей данных муниципалитетов.

С 24 января 2020 года для граждан, имеющих статус пострадавшего в ЧС в Сбербанке:

утвержден пониженная ставка кредитования - 8%;

продлен срок принятия кредитных заявок до 31.05.20 г. включительно.

Дополнительно Сбербанком принято решение об упрощении порядка подтверждения гражданами статуса пострадавших в ЧС. Теперь при оформлении кредитной заявки жителям территорий, пострадавших от наводнения, достаточно предъявить только один документ – Свидетельство, выдаваемое в рамках Постановления Правительства Иркутской области от 17.07.2019 № 556-пп.

Решение об утверждении нового порядка ИСКа банком принято в связи с продлением на региональном уровне* до 01.06.2020 действия Свидетельств, выдаваемых в соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 17.07.2019 №556-пп .

*Постановление Правительства Иркутской области от 28.11.2019 № 1010-пп «О внесении изменений в Постановление Правительства Иркутской области от 17.07.2019 № 556-пп»

**Порядок льготного ипотечного кредитования Сбербанка для жителей территорий, пострадавших в результате ЧС, был утвержден на период с 17.07. 19 по 31. 03.20 г.; ранее пониженная ставка кредитования для данных территорий была равна 8.7%