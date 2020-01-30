25 иркутских строительных компаний будут восстанавливать жилье в зоне ЧС

По поручению Игоря Кобзева 25 иркутских строительных компаний будут восстанавливать жилье и инфраструктуру в пострадавших от наводнения районах. Эта информация была озвучена на совещании с руководителями строительных организаций, где обсуждались механизмы работы по ликвидации последствий наводнения.

Привлечь к этому процессу максимальное количество организаций Игорь Кобзев поручил на встрече с членами Союза строителей. За прошедшую после неё неделю были сформированы предложения подрядным организациям, проведены встречи с представителями заинтересованных организаций, определены объекты и объёмы работ. В результате новые компании объявили о готовности строить индивидуальные и многоквартирные жилые дома в Тулуне и Нижнеудинске, возводить и восстанавливать детские сады, школы, дома культуры, медицинские объекты, физкультурно-оздоровительные комплексы в пострадавших территориях. До конца января список подрядчиков будет направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- Мы увеличили предложения для строительных компаний, увеличили объем денежных средств и количество объектов для единственных поставщиков, провели ряд переговоров со строительными организациями. Нам необходимо восстановить 47 социальных объектов, по 25 из них заключены контракты. В ближайшие дни из областного бюджета поступят средства для заключения контрактов по проведению проектно-изыскательских работ для остальных 22 объектов, - сообщила Светлана Свиркина.

В свою очередь, строители обозначили ряд проблем, негативно влияющих на реализацию проектов. Так, в пострадавших районах дефицит специалистов, и организации вынуждены работать вахтовым методом, что влияет на стоимость строительства. Есть сложности с доставкой материалов в отдаленные населенные пункты. По мнению строителей, в Тулуне недостаточно инертных материалов, не хватает мощности бетонных заводов для объявленных объемов строительных и восстановительных работ.

Игорь Кобзев намерен обсудить все эти вопросы с руководством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.