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Реновация: от Москвы до Иркутска

30 января 2020

Реновацию жилья по всей России предложил провести новый вице-премьер Марат Хуснуллин. Иркутские строители идею поддерживают и считают, что в первую очередь в регионе надо решать проблему опасных домов 335-й серии. Аналитики, в свою очередь, считают, что реновация по-российски – как лакмусовая бумажка покажет готовность нового правительства перейти на инвестиционную модель развития экономики, ведь для реализации программы потребуются огромные деньги.

Реновация по-российски

Марат Хуснуллин считает, что реновацию следует начать с крупных городов.

«Проект реновации необходимо развивать на территории всей страны. Пока, может быть, начать его на крупных городах отрабатывать, потому что реновация — это огромные деньги, это изменение уклада жизни, его вот так вот просто взять и начать не получится», – говорит Марат Хуснуллин.

Огромные деньги, как говорит вице-премьер, скорее всего, придется брать из федерального бюджета и еще следить, как их расходуют на местах – в регионах у чиновников могут быть свои представления о реновации и бюджетных субсидиях.

<p>Марат Хуснуллин, вице-премьер</p>

Марат Хуснуллин, вице-премьер

«Москва – это все-таки особый регион, и повторить так же, как это произошло в столице, с учетом московских цен, спроса на недвижимость и так далее, наверное, в масштабах России не получится», – отмечает директор компании «Тринфико» Артем Цогоев.

Реновация по-иркутски

По мнению региональных строителей, тема реновации по-особому актуальна для Иркутска и области, где необходимо решать проблему опасных «хрущёвок» 335-й серии.

«Дома 335-й серии с неполным каркасом необходимо расселить в кратчайшие сроки, – считает Михаил Сигал, генеральный директор «Восток Центр Иркутск». – Они не соответствуют сейсмике нашего региона и имеют превышение нормативного износа. Большинство их них находятся в Иркутске. Понимая, что за этим вопросом стоят жизни тысяч людей, вопрос об актуальности реновации в Иркутске излишен».

«Для нашего региона реновация – это не вопрос «красоты» города, а безопасность жизни людей, – подтверждает Галина Кузняная, член совета директоров ФСК «Новый город». – Рядом с перспективой разрушительного землетрясения – Тулун будет казаться «семечками». Видимо поэтому врио Губернатора Иркутской области, будучи выходцем из МЧС, назвал эти дома одной из главных проблем региона».

<p>Галина Кузняная, член совета директоров ФСК «Новый город</p>

Галина Кузняная, член совета директоров ФСК «Новый город

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 22 января заявил, что намерен вынести вопрос о расселении домов 335-й серии на правительственную комиссию и встретиться с главой МЧС. По словам главы региона, необходимо научное сопровождение проблемы сейсмоустойчивости «хрущёвок» и их обследование.

Напомним, сегодня в регионе около 1300 многоквартирных домов серии 1-335, которые были построены в 1960-1970 годах. В прошлом году решался вопрос о сносе первой хрущевки в Ангарске. По данным обследования Института земной коры сибирского отделения РАН, в случае землетрясения силой восемь баллов в АГО потребуется восстановить или полностью заменить около 1,2 млн кв. метров жилфонда, а это примерно 20%.

<p>Игорь Кобзев, врио губернатора Иркутской области</p>

Игорь Кобзев, врио губернатора Иркутской области

Кроме домов 335-й серии есть в Иркутске и большой фонд ветхого и аварийного жилья, исторический центр Иркутска также нуждается в реновации, рассуждают строители.

«Конечно, в этом случае при расселении требуется деликатность, особенно в историческом центре, – поясняет Михаил Сигал. – Здесь важен, во-первых, комплексный квартальный поход к санации жилья, имеющего исторически-культурную ценность. А, во-вторых, строить в центре города надо не многоэтажки, а той же типологии деревянные дома, но с возможностью их использования инвесторами. Города должны развиваться, но важно сохранять историческое наследие, которое является культурным кодом и фундаментом для развития общества».

<p>Михаил Сигал, генеральный директор «Восток Центр Иркутск»</p>

Михаил Сигал, генеральный директор «Восток Центр Иркутск»

Реновация может ускорить рост экономики

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Всероссийская реновация может подстегнуть рост экономики, в котором так нуждается страна, рассуждают аналитики. Российская экономика демонстрирует слабый рост, потому что опирается на потребление. И основная задача нового правительства как раз заключается в том, чтобы создать в 2020 году условия для перехода от модели потребления к инвестиционной модели, чтобы ускорить рост экономики.

«В этой связи совсем не удивительно, что новый вице-премьер Марат Хуснуллин в конце прошлой недели предложил запустить программу реновации жилья на территории всей страны, по аналогии с программой реновации жилого фонда Москвы», – отмечают эксперты Альфа-Банка. Для реализации масштабной программы потребуются серьезные инвестиции со стороны государства. Способность реализовать предложения по реновации жилья будет важным знаком того, насколько правительство сможет пожертвовать стабильностью бюджета и ускорить экономический рост в стране, считают аналитики Альфа-Банка.


<p>Галина Кузняная, член совета директоров ФСК «Новый город</p> <p>Михаил Сигал, генеральный директор «Восток Центр Иркутск»</p> <p>Марат Хуснуллин, вице-премьер</p> <p>Игорь Кобзев, врио губернатора Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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