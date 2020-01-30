Реновация: от Москвы до Иркутска

Реновацию жилья по всей России предложил провести новый вице-премьер Марат Хуснуллин. Иркутские строители идею поддерживают и считают, что в первую очередь в регионе надо решать проблему опасных домов 335-й серии. Аналитики, в свою очередь, считают, что реновация по-российски – как лакмусовая бумажка покажет готовность нового правительства перейти на инвестиционную модель развития экономики, ведь для реализации программы потребуются огромные деньги.

Реновация по-российски

Марат Хуснуллин считает, что реновацию следует начать с крупных городов.

«Проект реновации необходимо развивать на территории всей страны. Пока, может быть, начать его на крупных городах отрабатывать, потому что реновация — это огромные деньги, это изменение уклада жизни, его вот так вот просто взять и начать не получится», – говорит Марат Хуснуллин.

Огромные деньги, как говорит вице-премьер, скорее всего, придется брать из федерального бюджета и еще следить, как их расходуют на местах – в регионах у чиновников могут быть свои представления о реновации и бюджетных субсидиях.

Марат Хуснуллин, вице-премьер

«Москва – это все-таки особый регион, и повторить так же, как это произошло в столице, с учетом московских цен, спроса на недвижимость и так далее, наверное, в масштабах России не получится», – отмечает директор компании «Тринфико» Артем Цогоев.

Реновация по-иркутски

По мнению региональных строителей, тема реновации по-особому актуальна для Иркутска и области, где необходимо решать проблему опасных «хрущёвок» 335-й серии.

«Дома 335-й серии с неполным каркасом необходимо расселить в кратчайшие сроки, – считает Михаил Сигал, генеральный директор «Восток Центр Иркутск». – Они не соответствуют сейсмике нашего региона и имеют превышение нормативного износа. Большинство их них находятся в Иркутске. Понимая, что за этим вопросом стоят жизни тысяч людей, вопрос об актуальности реновации в Иркутске излишен».

«Для нашего региона реновация – это не вопрос «красоты» города, а безопасность жизни людей, – подтверждает Галина Кузняная, член совета директоров ФСК «Новый город». – Рядом с перспективой разрушительного землетрясения – Тулун будет казаться «семечками». Видимо поэтому врио Губернатора Иркутской области, будучи выходцем из МЧС, назвал эти дома одной из главных проблем региона».

Галина Кузняная, член совета директоров ФСК «Новый город

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 22 января заявил, что намерен вынести вопрос о расселении домов 335-й серии на правительственную комиссию и встретиться с главой МЧС. По словам главы региона, необходимо научное сопровождение проблемы сейсмоустойчивости «хрущёвок» и их обследование.

Напомним, сегодня в регионе около 1300 многоквартирных домов серии 1-335, которые были построены в 1960-1970 годах. В прошлом году решался вопрос о сносе первой хрущевки в Ангарске. По данным обследования Института земной коры сибирского отделения РАН, в случае землетрясения силой восемь баллов в АГО потребуется восстановить или полностью заменить около 1,2 млн кв. метров жилфонда, а это примерно 20%.

Игорь Кобзев, врио губернатора Иркутской области

Кроме домов 335-й серии есть в Иркутске и большой фонд ветхого и аварийного жилья, исторический центр Иркутска также нуждается в реновации, рассуждают строители.

«Конечно, в этом случае при расселении требуется деликатность, особенно в историческом центре, – поясняет Михаил Сигал. – Здесь важен, во-первых, комплексный квартальный поход к санации жилья, имеющего исторически-культурную ценность. А, во-вторых, строить в центре города надо не многоэтажки, а той же типологии деревянные дома, но с возможностью их использования инвесторами. Города должны развиваться, но важно сохранять историческое наследие, которое является культурным кодом и фундаментом для развития общества».

Михаил Сигал, генеральный директор «Восток Центр Иркутск»

Реновация может ускорить рост экономики

Всероссийская реновация может подстегнуть рост экономики, в котором так нуждается страна, рассуждают аналитики. Российская экономика демонстрирует слабый рост, потому что опирается на потребление. И основная задача нового правительства как раз заключается в том, чтобы создать в 2020 году условия для перехода от модели потребления к инвестиционной модели, чтобы ускорить рост экономики.

«В этой связи совсем не удивительно, что новый вице-премьер Марат Хуснуллин в конце прошлой недели предложил запустить программу реновации жилья на территории всей страны, по аналогии с программой реновации жилого фонда Москвы», – отмечают эксперты Альфа-Банка. Для реализации масштабной программы потребуются серьезные инвестиции со стороны государства. Способность реализовать предложения по реновации жилья будет важным знаком того, насколько правительство сможет пожертвовать стабильностью бюджета и ускорить экономический рост в стране, считают аналитики Альфа-Банка.