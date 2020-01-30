В Иркутской области приняли в окончательном чтении проект закона о КСП

Проект закона «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» приняли в Законодательном собрании региона. Предлагается установить более детальный порядок включения в план деятельности КСП поручений органов государственной власти Приангарья, а также определить перечень вопросов, которые регулируются регламентом КСП. Кроме того, предусмотрены основания и порядок приостановления проведения контрольного мероприятия. Об это сообщают в областном парламенте.

Заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин сказал, что законопроект был разработан по требованию прокуратуры и соответствует федеральному законодательству, в соответствии с которым контрольно-счетные органы самостоятельно формируют и утверждают план своей работы. Если уже депутата есть предложение для включения в план проверок КСП, они могут вынести это на утверждение Законодательного собрания или коллегии контрольно-счетной палаты, по решению которых предложение может быть включено в план.

Заместитель председателя Законодательного собрания Александр Ведерников призвал парламентариев поддержать законопроект, отсутствие которого не позволяет аудиторам КСП составлять протоколы об административных правонарушениях, что может снизить качество работы органа. По итогам голосования законопроект подержали большинство депутатов в окончательном чтении.