Есть ли потенциал у внутреннего туризма в России?

В 2019 году число туристических поездок внутри России составило свыше 60 млн. Из них порядка 15 млн — это въездной туризм (из Китая, Казахстана, Украины). Как сообщает ВЦИОМ, Основная часть туристов (около 45 млн) — российские граждане. При этом число туристических поездок из России составляет около 24 млн.

Лидерами по числу таких путешествий россиян являются Турция, Абхазия и Финляндия. Однако отдыхающие там туристы уже в 2020–2021 годах могут при определенных условиях переориентироваться на отдых в России.

Рынок российских туристических услуг пока формируется преимущественно в центральной части России: в Москве и Санкт-Петербурге (до 60% всего рынка туристических услуг), 25% — в крупных городах-миллионниках, еще 10% — в средних по численности населенных пунктах богатого Севера (Сургут, Тюмень, Нижний Тагил и т.д.).

В России имеется существенный потенциал для развития внутреннего туризма: около половины россиян (45%) путешествуют не менее одного раза в год, большинство — по России. Также среди тех, кто предпочитает путешествовать за рубеж, большинство (81%) выразили желание совершать туристические поездки по нашей стране при сопоставимости условий. В целом же такого мнения придерживается более половины россиян (56%).

Массовое желание путешествовать по России можно рассматривать как один из ключевых факторов, связанных с фиксацией идентичности (язык, ментальность, ландшафт). Трансформации такого желания в конкретные действия (покупка путевки, бронь билетов, отеля и т.п.) препятствуют сложности коммуникационного, информационного, социального и экономического характера.

Комфорт и уровень сервиса не являются основополагающими факторами в формировании туристических предпочтений россиян. В отличие от стоимости поездок по России, которая чаще всего не позволяет нашим соотечественникам массово и регулярно их совершать.

Одним из эффективных инструментов развития внутреннего туризма на территории нашей страны представляется его популяризация не в виде рекламы и агитации, а путем увеличения в медиасфере (СМИ, социальные сети) качественной информации о регионах, их возможностях и особенностях. Эту задачу частично решает событийный туризм (например, фестивали вроде Alfa Future в Нижнем Новгороде, «Пермский период», Архстояние в Калужской области, «Нашествие» в Тверской области, «День Вулкана» на Камчатке, Индустриальное биеннале на Урале и т.д.).

Особо важна популяризация российских регионов, их особенностей и достопримечательностей в молодежной среде (через учебные заведения, социальные сети, специальные мероприятия и т.п.). Туристические предпочтения российской молодежи отличаются от предпочтений людей старшего возраста. При этом молодые люди слабо информированы о российских регионах и их туристическом потенциале.

Необходима также и культурная популяризация — создание в регионах культурных точек, центров искусства (таких как ГЦСИ), проведение выставок и международных культурно-образовательных проектов, гастрофестивалей и т.д. Все это позволит побороть ряд стереотипных представлений о регионах (как об «опасных», «скучных» или исключительно «промышленных»). Исследование ВЦИОМ и ЦРРП показало, что почти половина россиян (49%) путешествуют с целью познакомиться с новыми местами и культурными достопримечательностями, найти новые впечатления. При этом наблюдается недостаточная информированность, как следствие — возникновение негативных стереотипов в отношении отдельных регионов.

Комментирует директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков:

«Данные нашего исследования свидетельствуют о высоком интересе среди россиян к путешествиям внутри России. Туристические операторы, пострадавшие от роста цен в долларах и евро, также заинтересованы в развитии внутреннего туризма. При этом хорошо известные и освоенные направления — Москва, Петербург, Крым, Сочи — работают на пределе инфраструктурных мощностей. В этой связи дальнейшее расширение туристических потоков представляется оптимальным прежде всего за счет освоения новых, пока “нераскрученных” направлений, а не перегрузки “фаворитов”.