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Кроссплатформенное исследование: Какими приложениями пользуются спортивные россияне?

30 января 2020

Россияне, занимающиеся спортом, чаще базовой аудитории пользуются приложениями социальных сетей ВКонтакте и Instagram, а самым популярным мессенджером остается WhatsApp. Сообщает в своем исследовании Ромир. 

Кроме того, большой популярностью среди данной целевой аудитории пользуются приложение Mi Fit, предназначенное для отслеживания прогресса тренировок и дневной активности, и приложение магазина спортивных товаров Спортмастер.

При использовании интернета на настольном ПК Автовладельцы KIA чаще пользуются сервисами Яндекс (Поиск, Картинки, Дзен и Карты), Mail.ru и посещают сайт Авито, но меньше базовой аудитории смотрят YouTube.

Покупатели категории Детский сок меньше базовой аудитории пользуются поисковиками на смартфонах. А вот видеохостинги они посещают чаще остальных: YouTube, Яндекс.Видео, сервис ivi.ru. Коме того, данная ЦА больше сидит на сайте detmir.ru.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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