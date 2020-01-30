Более 5,5 миллиардов рублей на жилье для детей-сирот в Иркутской области выделят до 2023 года

Иркутская область в несколько раз увеличит выделение средств на приобретение жилья для детей-сирот и в 2020-2022 годы предоставит около 4 300 жилых помещений. Об этом сообщили в регправительстве.

По данным на 1 января 2020 года, в Иркутской области проживает 14 503 детей-сирот, в том числе в возрасте 18 лет и старше – 10 405 человек.

По информации министерства имущественных отношений Иркутской области, на реализацию подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2020-2022 гг. предусмотрено выделение почти полутора миллиардов рублей из федерального бюджета и порядка четырех миллиардов – из областного.

Цифры по годам выглядят следующим образом: на 2020 г. – без малого 450 млн рублей из федерального бюджета и более 1 млрд из областной казны; на 2021 г. – свыше 500 миллионов федеральных средств и 1,1млрд – из областного бюджета; в 2022 г. – более 483 млн рублей и 2,8 млрд соответственно.

Учитывая, что вопрос обеспечения детей-сирот квартирами для Иркутской области очень актуален, министерство социального развития, опеки и попечительства региона создало рабочую группу по решению проблем предоставления жилья.

- Данный вопрос я считаю одним из основных и непременно включу его в свое Послание Законодательному Собранию в марте. Прошу все профильные ведомства подготовить к этому времени поэтапные планы – подытожил Игорь Кобзев.