Рейтинг симпатий россиян к зарубежным бизнесменам

14% россиян симпатизируют основателю Tesla и SpaceX – Илону Маску. Сервис по поиску работы Superjob выяснил, кто из зарубежных бизнесменов нравится россиянам. В открытом опросе приняли участие 1000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Илон Маск завоевывает сердца россиян — 14% респондентов симпатизируют CEO Tesla и SpaceX. По 6% голосов набрали действующий президент США Дональд Трамп и сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс. Стив Джобс вызывает симпатии у 5% россиян. 2% респондентов восхищаются легендой автомобилестроения — Генри Фордом.

По 1% россиян симпатизирует основателю корпорации Virgin Group Ричарду Брэнсону, инвестбанкиру Уоррену Баффет, основателю социальной сети Facebook Марку Цукербергу, предпринимателю и писателю Роберту Кийосаки, первому долларовому миллиардеру Джону Рокфеллеру и Джеку Ма — основателю Alibaba Group.

За семь лет с момента проведения аналогичного исследования симпатии россиян к Илону Маску возросли многократно: с 1% в 2013 году до 14% сегодня. Несколько возрос интерес и к Дональду Трампу: 4 и 6% соответственно. Россияне стали реже симпатизировать Биллу Гейтсу, Стиву Джобсу и Ричарду Брэнсону. Покинули рейтинг Барак Обама и Джордж Сорос (их не упомянул ни один респондент). Новичок рейтинга 2020 года — основатель Alibaba Group Джек Ма.

