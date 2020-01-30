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В Иркутской области узнать по телефону информацию о пенсии можно с помощью кодового слова

30 января 2020

Информация о стаже, размере пенсии, дате доставки и т.п. относится к персональным данным гражданина и предоставлять ее без подтверждения личности запрещено. Однако пенсионный фонд РФ предоставляет уникальную возможность при помощи кодового слова узнать данную информацию по телефону. Об этом сообщили в ПФР по Иркутской области. 

Кодовое слово – это информация, которую устанавливает гражданин для подтверждения своей личности при телефонной консультации.

Предоставить кодовое слово в Пенсионный фонд можно в клиентской службе территориального органа пенсионного фонда РФ или через личный кабинет на сайте ПФР (es.pfrf.ru/profile), в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи»

После этого позвонить по телефону контакт-центра отделения ПФР по Иркутской области – 47-00-00, назвать идентификационные данные вместе с кодовым словом и получить информацию, касающуюся персональных данных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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