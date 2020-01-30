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Жителям Приангарья, потерявшим урожай из-за подъёма грунтовых вод, выплатят компенсации

30 января 2020

Жители районов Иркутской области, у которых из-за подъёма грунтовых вод погиб урожай, получат компенсации из регионального бюджета в размере 10 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Об этом сообщили в регправительстве. 

Социальная выплата предоставляется пострадавшим в Тулунском, Зиминском, Куйтунском и Нижнеудинском районах, городах Тулун и Зима. Компенсация положена гражданам, которые ранее не получали иных выплат в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся летом 2019 года. При совместном осуществлении несколькими гражданами сельскохозяйственной деятельности на одном участке единовременная материальная помощь предоставляется одному из них по согласованию между ними. Один собственник может получить компенсацию только за один участок. Обращаться с заявлениями следует в районные администрации.

Игорь Кобзев дал поручение региональным министерству сельского хозяйства и министерству социального развития, опеки и попечительства – провести проверку поступивших реестров на предмет неполучения иных компенсаций. Средства необходимо выплатить людям в кратчайшие сроки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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