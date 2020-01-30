Правительство РФ обсудит выделение 1,624 млрд рублей для инвестпроектов на Дальнем Востоке

Деньги пойдут на строительство или реконструкцию горно-обогатительного предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения и горно-перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения "Наседкино" на Дальнем Востоке, сообщают РИА Новости.

"Проектом распоряжения предусматривается: дополнить перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока... проектом по созданию горно-перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения "Наседкино", - указывается в сообщении.