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Правительство РФ обсудит выделение 1,624 млрд рублей для инвестпроектов на Дальнем Востоке

30 января 2020

Деньги пойдут на строительство или реконструкцию горно-обогатительного предприятия на базе Правоурмийского оловорудного месторождения и горно-перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения "Наседкино" на Дальнем Востоке, сообщают РИА Новости.

"Проектом распоряжения предусматривается: дополнить перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока... проектом по созданию горно-перерабатывающего предприятия на базе золоторудного месторождения "Наседкино", - указывается в сообщении.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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