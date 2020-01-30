Россия закрывает сухопутные границы с Китаем

На заседании оперативного штаба, который возглавляет Татьяна Голикова, было решено закрыть с Китаем все сухопутные границы с Китаем в Дальневосточном регионе. Также планируется ограничить и авиа и железнодорожное сообщение. Сообщает Российская газета.

По словам Голиковой, до момента изоляции на карантин города Ухань, откуда началась эпидемия, его покинуло, по расчетам, 5 миллионов человек. И любой из них может оказаться вирусоносителем. Голикова объявила о дополнительных жестких мерах защиты от распространения инфекции. Большинство из них носят беспрецедентный характер.

Принято решение полностью закрыть сухопутные границы с Китаем в пяти Дальневосточных регионах: Приморье, Хабаровском крае, Забайкалье, Еврейской АО и Амурской области. Запрет предположительно будет действовать до 1 марта. Кроме того, вводится ограничение на авиа и железнодорожное сообщение. Вопрос о выполнении авиарейсов решится, когда Минтранс и МИД оценят, сколько россиян еще должны вернуться из Китая.

Что касается поездов, пока сохраняются железнодорожные маршруты из Москвы в Пекин и обратно. Все остальные приостанавливаются. Усиливается также эпидемический контроль. Речь о людях с признаками заболевания, прибывших из Китая или имевших контакты с инфицированными.