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Двоих человек эвакуировали со льда Байкала ночью 30 января

30 января 2020

Ночью 30 января отдыхавшие в Больших Котах решили отправиться посреди ночи на внедорожнике в Листвянку прямо по льду. Однако посреди пути автомобиль попал колёсами в трещину. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. 

Сообщение от попавших в беду поступил во втором часу ночи. Навстречу к туристам на воздушной подушке выдвинулась группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Сотрудники по пути встретили пьяных мужчин и забрали их на борт.

В отношении водителя внедорожника направлены документы в администрацию муниципалитета для составления протокола об административном правонарушении. Также собственник автомобиля должен решить задачу по его безопасной эвакуации со льда на берег.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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