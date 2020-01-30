Жители Иркутской области в 2019 году уменьшили кадастровую стоимость недвижимости на 7 млрд рублей

В 2019 году жители Иркутской области посредством обращения в комиссию при управлении Росреестра по Иркутской области оспорили кадастровую стоимость 437 объектов недвижимости. В общей сложности кадастровая стоимость объектов снижена почти на 7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в ведомстве.

За прошедший год комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при управлении Росреестра по Иркутской области рассмотрела на 8% больше заявлений (869 заявлений), чем в 2018 году. Оспаривалась кадастровая стоимость 987 объектов недвижимости.