Иркутянин оплатил долг 7000 тыс. рублей, чтобы уехать на Филиппины

Сутки пришлось ждать иркутянину снятия ограничения на право выезда за пределы Российской Федерации из-за неоплаченного долга по кредиту. Сказали в УФССП России по Иркутской области.

В Правобережный отдел судебных приставов г. Иркутска поступил исполнительный лист о взыскании с гражданина кредитной задолженности на сумму 700 тыс. рублей.

Должник был ознакомлен с постановлением о возбуждении исполнительного производства, а также уведомлен о мерах принудительного характера, которые могут быть применены к нему в случае неисполнения судебного решения. В срок для добровольной оплаты долг погашен не был. В связи с этим, судебным приставом в отношении неплательщика вынесло постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Несмотря на то, что трудовая деятельность должника напрямую связана с зарубежными командировками, эту меру иркутянин проигнорировал. Более того, собрался в очередную рабочую поездку на Филиппины, но при прохождении паспортного контроля был остановлен на пограничном пункте в аэропорту. Гражданин в срочном порядке оплатил долг, уведомил об этом судебного пристава, но был вынужден дожидаться снятия ограничения на право выезда за границу в течение суток.