Сбербанк вошел в пятерку лучших работодателей для студентов

Сбербанк вошел в пятерку самых привлекательных работодателей для студентов по версии портала FutureToday. За прошедший год банк поднялся на четыре пункта и занял пятую строчку рейтинга.

Кроме того, по результатам опроса самых востребованных студентов Сбербанк занимает третье место в рейтинге портала, поднявшись на пять пунктов.

Рейтинг лучших работодателей для студентов рассчитывается по итогам опроса среди учащихся старших курсов из 30 ведущих вузов России.

Новое исследование демонстрирует тенденцию последних лет — среди молодых специалистов в России все большей популярностью пользуются вакансии в технологических компаниях.

Сбербанк уделяет особое внимание трудоустройству и развитию молодых специалистов, в том числе банком запущен портал Sbergraduate, где выпускники вузов могут найти стажировку или работу в Сбербанке. Ко Дню студента на портале был запущен карьерный марафон #Работай_на_будущее, где студентов научат всему: от написания резюме до решения рабочих задач. Каждую неделю до 21 февраля на сайте будут появляться лекции, обучающие игры и задания, которые помогут молодым людям подготовиться к стажировке или первой работе.

В 2018 году Сбербанк открыл «Школу 21» по подготовке специалистов мирового уровня в области ИТ, которая станет источником кадров для цифровой трансформации всей российской экономики. Сбербанк рассчитывает усилить свою команду, приняв на работу часть специалистов, подготовленных по этой инновационной методике. В феврале 2020 года в Казани вторая «Школа 21» откроет свои двери для студентов.

Future Today — ресурс по поиску вакансий и стажировок в ведущих международных компаниях для студентов из России.