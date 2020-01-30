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Банк «Открытие» получил в 2019 году 44 млрд рублей чистой прибыли

30 января 2020

Банк «Открытие» заработал по итогам прошлого года 44 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Активы банка за вычетом резерва выросли за год в 1,7 раза и превысили 2, 3 трлн рублей. Кредитная организация также существенно нарастила все ключевые показатели по всем видам бизнеса и свои доли на рынке.

В 2019 году банк «Открытие» увеличил розничный кредитный портфель на 83%, до 340 млрд рублей. Доля банка на российском рынке кредитования физлиц за год выросла более чем в полтора раза, до 1,9%. Выдача розничных кредитов увеличилась на 170%, до 234 млрд рублей.

Быстрыми темпами банк наращивал и корпоративное кредитование. В 2019 году он выдал на 213% корпоративных кредитов больше, чем в 2018 и довел объем выдач до 938 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос за год на 56%, до 891 млрд рублей. Доля «Открытия» на рынке кредитов юрлицам выросла с 2 до 2,5%.

Банк и группа «Открытие» активно развивали в 2019 году инвестиционный бизнес. Банк вошел в топ-6 крупнейших организаторов размещения выпусков субфедеральных и муниципальных облигаций и в топ-7 организаторов размещения корпоративных облигаций. Кроме того, после значительного перерыва в 2019 году банк «Открытие» успешно разместил собственные облигации на 10 млрд рублей, причем спрос на них превысил объем выпуска в 4,5 раза.

Кредитная организация сохранила позиции среди лидеров российского private banking. Объем портфеля клиентов этого сегмента (инвестиции и сбережения) за год увеличился на 28% до 365 млрд рублей.

В кредитовании МСБ банк вошел в топ-5 по количеству клиентов. Доля банка в кредитовании малого и среднего бизнеса впервые в истории достигла 5,5%. С момента запуска программы кредитования МСБ банк выдал предприятиям этого сегмента 200 млрд рублей. Кредитный портфель МСБ за 2019 год вырос на 67% до 127 млрд рублей.

Банк «Открытие» провел масштабную трансформацию сети, полностью завершил интеграцию бизнеса бывшего «Бинбанка», довел число регионов присутствия до 73 и вошел в топ-5 по количеству региональных отделений. Собственная банкоматная сеть кредитной организации достигла 5 300 единиц, а вместе с банкоматами банков-партнеров—36 500.

Результатом масштабных инвестиций в технологическое развитие, составивших в 2019 году 19 млрд рублей, стало существенное снижение операционных издержек и устранение более 300 ИТ-систем, доставшихся банку «Открытие» в результате интеграции с группой бывшего Бинбанка. Из 546 таких систем осталось 215, а число процессинговых центров сократилось втрое — с 6 до 2.

Банк запустил новую рекламную кампанию с участием нового амбассадора —Василия «Басты» Вакуленко, что позволило за год на треть поднять спонтанное знание бренда «Открытие».

В планах кредитной организации на 2020 год—рост всех ключевых показателей бизнеса темпами выше рыночных. Розничное кредитование планируется увеличить на 46% и довести портфель почти до 500 млрд рублей, а число клиентов до 3,5 млн человек. Корпоративное кредитование должно вырасти на 38% (кредитный портфель превысит 1,2 трлн рублей), кредитование МСБ — на 90%.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка «Открытие»: «Цель номер один для банка в 2020 году — подготовка к IPO, которое должно состояться в 2021 году. Эта работа уже ведется в тесном контакте с нашим акционером. Мы должны сделать банк максимально привлекательным как для клиентов, так и для потенциальных инвесторов—российских и иностранных. Для этого мы будем активно развивать все направления бизнеса, сохраняя статус универсального федерального банка и используя синергию с компаниями группы «Открытие». Устойчивая прибыль всех сегментов нашего бизнеса, внедрение самых современных финансовых технологий, повышение доступности финансовых услуг по всей России—вот наши ключевые задачи. У нас есть все необходимые человеческие и финансовые ресурсы, чтобы выполнить наши амбициозные стратегические задачи, сохранить и укрепить свои лидирующие позиции на российском банковском рынке».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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