Банк «Открытие» сообщил о двукратном росте бизнеса розничного кредитования

Банк «Открытие» объявил об итогах работы розничного блока в 2019 году. Наиболее значимые результаты достигнуты в кредитовании, которое банк рассматривает как стратегическое направление развития. Так, розничный кредитный портфель «Открытия» за год вырос в 1,8 раза до 340 млрд рублей, доля рынка в сегменте увеличилась с 1,2% до 1,9%.

В 2019 году «Открытие» укрепил свои позиции в ТОП-5 по среди российских банков: за 2019 год выдачи ипотеки выросли в 2,7 раза до 92,0 млрд руб. Более впечатляющую динамику показало беззалоговое кредитование: по итогам 2019 года выдачи потребительских кредитов выросли в 2,6 раза до 142 млрд руб. и впервые перешагнули планку 1 млрд в день. Это позволило банку занять 6е место по объему выдач, обогнав крупнейших игроков в сегменте. Наибольшим спросом среди частных клиентов пользовались кредит наличными с гарантированной низкой фиксированной ставкой на первый год, а также новая кредитная карта «120 дней» с одним из самых длительных на рынке льготных периодов и отсутствием обязательный ежемесячных платежей по карте.

Портфель классических пассивов физических лиц года остался практически на неизменном уровне — 658 млрд руб. По итогам 2019 года «Открытие» вошло в тройку лидеров по темпам прироста средств до востребования. Банк активно развивает направление накопительных счетов — портфель продукта вырос в 4,8 раза до 115 млрд. руб. Росту популярности накопительных счетов способствовал запуск траншевого продукта, который позволяет получать дифференцированную ставку по накоплениям в зависимости от срока нахождения средств на счете.

Портфель срочных депозитов составил 475 млрд. руб., при этом банк сосредоточил усилия на предложении клиентам инвестиционных и комплексных сберегательных продуктов, которые приобретают все большую привлекательность в условиях снижения ставок. Чтобы дополнительно стимулировать спрос частных клиентов на инвестиции, «Открытие» обеспечило возможность снятия денег со вклада без потери процентов или получение дополнительной надбавки к накопительному счета «Моя копилка» при условии размещения средств в инвестиционные продукты. Это позволило банку значительно нарастить продажи: по итогам декабря 2019 года объём привлечения в инвестиционные продукты в сети «Открытия» превысил пять с половиной млрд рублей.

«Несмотря на интеграционные процессы внутри банковского бизнеса группы «Открытие» мы не только не потеряли клиентов, но и на 7% увеличили нашу клиентскую базу — до 3,1 млн человек, — отметил Вениамин Полянцев, заместитель председателя правления банка «Открытие». — В 2020 году мы намерены увеличить число активных клиентов до 3,5 млн человек и ожидаем дальнейший рост по всем основным показателям».

В 2020 году кредитование останется приоритетным направлением развития бизнеса банка. К концу 2020 года розничный кредитный портфель «Открытия» увеличится почти в полтора раза до 495 млрд рублей, выдачи потребительских кредитов подрастут более чем на треть до 187 млрд рублей, ипотеки — до 117 млрд рублей. Доля рынка в сегменте розничного кредитования увеличится до 2,6%.

«В 2019 году рост проникновения дистанционного банковского обслуживания в розничную клиентскую базу составил 13ПП — с 36% до 49%. Мы продолжим активно развивать технологии ДБО и будем фокусироваться на максимальной персонализации, в первую очередь при продаже сберегательных и инвестиционных продуктов. Это позволит нашим клиентам самостоятельно сформировать наиболее удобную стратегию сбережений, используя все продукты группы «Открытие» — банковские, инвестиционные и страховые», — подытожил Полянцев.