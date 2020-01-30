Группа «Открытие» обеспечила клиентам в 2019 году доходность инвестпродуктов в 2-3 раза выше ставок по вкладам

Доходность клиентов группы «Открытие» по инвестиционным продуктам в 2019 году в среднем в 2-3 раза превысила среднюю ставку топ-10 банков по вкладам.

Инвестиционный бизнес остается одним из ключевых направлений банка и группы «Открытие». Благодаря синергии инвестиционного бизнеса банка «Открытие», УК «Открытие» и «Открытие брокер» в 2019 году была запущена фабрика инвестиций, работающая под единым брендом «Открытие инвестиции».

Одной из стратегических задач инвестиционного бизнеса банка и группы в 2020 году станет развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов. Делать это мы будем на базе мобильного приложения «Открытие брокер». В результате в конце 2020 года мы получим новое мобильное приложение «Открытие Инвестиции», которое позволит клиентам не только торговать ценными бумагами, но и приобретать продукты УК. Кроме того, мобильное приложение будет давать клиентам полноценные отчеты об их портфелях и рекомендации по управлению этими портфелями. Это позволит клиентам эффективно распоряжаться своими средствами и приумножать их.

Виктор Николаев, член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие»: «Профессионализм команды банка „Открытие“, „Открытие брокер“ и УК „Открытие“ обеспечил нам в 2019 году высокие результаты во всех сегментах инвестиционного бизнеса. Банк „Открытие“ вышел на лидирующие позиции в России как в продаже широко спектра инвестиционных продуктов, так и в организации сделок размещения корпоративных и региональных облигаций. У нас есть все необходимые профессиональные, технологические и финансовые ресурсы, чтобы в 2020 году закрепить этот успех».