«Небо» над Иркутском. Почему в новом доме компании «Восток Центр Иркутск» возникает ощущение полёта?

23 января строительная компания «Восток Центр Иркутск» презентовала свой новый жилой дом - башню «Небо» - в уже хорошо известном иркутянам жилом квартале «Стрижи» вблизи микрорайона Первомайский. Так в Иркутске новостройки ещё никто не сдавал - с сырниками, которые для гостей готовил сам генеральный директор компании Михаил Сигал, обзорной экскурсией, где он выступил в роли гида, викториной и фейерверком.

Звёздный проект, необычный, первый, аутентичный, неординарный, душевный - это ещё далеко не все эпитеты, которыми характеризуют башню «Небо». Наш портал узнал, почему, и чем эта новостройка отличается от других объектов, построенных в нашем городе?

Во всём и везде - первые

Гостей мероприятия в одной из демонстрационных квартир башни генеральный директор компании «Восток Центр Иркутск» Михаил Сигал встречал как заправский шеф-повар - в фартуке вместо делового пиджака он ловко переворачивал жарившиеся на сковороде аппетитные сырники, и при этом успевал отвечать на вопросы журналистов об особенностях «небесного» проекта.

- Он абсолютно индивидуальный, аутентичный, потому что конфигурация земельного участка и условия застройки потребовали от нас каких-то неординарных решений. Задача стояла непростая – построить самостоятельный объект со своим характером, и в тоже время сохранить характер «Стрижей». И нашей команде - и архитекторам, и строителям - удалось решить эту задачу. В итоге получилось здание оригинальной конструкции – правильный 22-этажный шестиугольник, опирающийся на три боковых луча. Его общая высота – 72 метра, и пока башня «Небо» - единственное здание, претендующие на звание самого высокого в Иркутской области.

Угощая всех желающих сырниками, Михаил Александрович рассказал ещё об одной особенности башни «Небо»:

– Впервые мы реализовали этот проект с использованием нового финансового механизма – эскроу-счетов, причём, по данным Сбербанка, мы были одними из первых в России, кто решился на этот шаг, потому что история с эскроу-счетами – это новая реальность для всех строителей. Конечно, быть первым всегда непросто, и в этом случае мы столкнулись со многими моментами, связанными с нестыковками и недоработками 214 Федерального закона, который не корреспондировался с различными государственными целевыми программами. Чтобы оперативно вносить корректировки в российское законодательство, мы работали в онлайн-режиме с Государственной думой, со Сбербанком. Сейчас всем, кто пойдёт следом за нами, будет намного проще. И, кстати, наши коллеги-строители уже говорят нам искреннее «Спасибо».

Каждый дом – как уникальный «ребёнок»

Чуть позже, сменив фартук на пиджак и открывая официальную часть презентации, Михаил Сигал рассказал гостям, что строительство каждого нового жилого дома для всей команды «Восток Центр Иркутск» соразмерно рождению ребёнка. И как у любого ребёнка, у каждого дома компании есть свой характер и свои особенности. А башня «Небо» - вообще уникальное «создание».

– Мы использовали в этом проекте весь опыт, накопленный нашим коллективом, а кроме этого ездили и смотрели различные объекты в нашей стране и за рубежом, потому что с самого начала однозначно решили – этот дом должен быть не просто местом, где люди создадут свой мир в отдельно взятой квартире. Нам хотелось, чтобы весь дом был для жильцов не менее комфортным и уютным, чем индивидуальные квартиры. Так, в частности, родилась идея холлов, которые объединяют общеэтажное пространство, и мы надеемся, объединят жильцов: они будут здесь общаться друг с другом, встречать вместе Новый год и другие праздники, а дети будут здесь играть.

Кстати, все холлы в башне имеют индивидуальную особенность – световое панно, посвящённое определённому этапу развития воздухоплавания и освоения неба человеком. Например, на одном из этажей панно посвящено Леонардо да Винчи и изобретённому им летательному аппарату, на другом - братьям Монгольфье - создателям воздушного шара. Истории про каждое панно можно прочитать в инстаграм на страничке «Восток Центр Иркутск» с хештегом #небесные панно.

– А ещё в каждом холле есть лавочка, и жильцы могут просто выйти из квартиры в домашних тапочках, чтобы посидеть здесь, и помечтать, глядя на оригинальное панно, - добавил Михаил Сигал.

Смелость покоряет небеса

О других оригинальных и даже смелых решениях, воплощённых при строительстве башни, Михаил Сигал рассказал во время экскурсии по необычному дому. А началась она с осмотра квартир: их на каждом этаже – десять, с различными вариантами планировки от 40 до 254 кв м.

– При этом, за счёт архитектурного решения – трёх лучей, на которые «опирается» здание, и которые являются своеобразными блоками, где расположены 4 квартиры, не создаётся впечатления какого-то муравейника, - объяснил Михаил Александрович.

Первое, что бросается в глаза в каждой квартире – это просто огромные окна практически от пола до потолка. С учётом того, что дом стоит на возвышенности, вид из них на окружающий пейзаж открывается просто потрясающий. А вечером, когда город озаряется огнями, это зрелище просто фантастическое – вы как будто парите над Иркутском и его окрестностями в свободном полёте.

Полюбоваться этой картиной можно и на лоджиях с панорамными окнами. Кстати, по мнению Михаила Сигала, жильцам должно понравиться, что некоторые варианты планировки квартир позволяют попасть на неё из любой комнаты. Более того, саму лоджию можно превратить в дополнительную комнату.

– Наблюдая, как некоторые жители «Стрижей» переоборудовали лоджии в тёплые помещения, здесь мы применили другое решение: тёплый алюминиевый профиль. Достаточно будет поменять стеклопакет и лоджия может стать полноценной жилой комнатой: библиотекой, кабинетом, детской игровой, мини тренажёрный зал, зону отдыха – в зависимости от фантазии владельца, - объяснил «гид».

Ощущение полёта усиливается, когда поднимаешься на верхние этажи башни в обзорном лифте – это одна из главных «фишек» здания. Такого ноу-хау точно нет ни в одном новом многоэтажном жилом доме в Иркутске. Как и стеклянного купола, который установлен в одной из трёх квартир-пентхаусов на 21-м этаже башни. Владелец такой недвижимости сможет любоваться иркутским небом, звёздами и облаками не выходя из дома.

Кроме этого, у каждого пентхауса есть собственная терраса, которую Михаил Сигал называет местом для чайных церемоний.

– Представьте, если встречать здесь рассвет? – предлагает он. – Мы вообще считаем, что это как некий небольшой коттедж на высоте 70 метров. Но при этом, если посмотреть на инфраструктуру, то здесь всё необходимое «под боком» – торговые центры с кинотеатрами, учреждения образования, детские сады.

«Желаю счастья!»

Кстати, о детских садах. «Восток Центр Иркутск» уже построил в жилом комплексе одно дошкольное учреждение, а в ближайшее время планирует начать строительство ещё одного детского сада.

– Сейчас идёт активная работа по проектированию социального объекта, - сказал Михаил Сигал.- Этого требует растущее количество детей, которые живут в «Стрижах», и будут жить в башне «Небо». И я этому очень рад, потому что рождение детей – это позитивный знак.

Детям и их родителям понравится и то, как благоустроена придомовая территория башни: здесь есть площадки для малышей и для ребятишек постарше, и для взрослых. Спортивный комплекс, скалодром, лабиринт в форме слова «небо», тропа здоровья и даже удобные лежаки – каждый найдёт здесь занятие по душе и настроению.

– Наша задача – не только создавать квадратные метры, но и подарить людям возможность общения, чтобы они могли дружить, делиться друг с другом своими радостями. Например, на территории комплекса будет своеобразная тропа здоровья, по которой можно прогуляться в любое удобное время: она объединит все дома, и людей, в них живущих, - объяснил Михаил Сигал.

Не забыли создатели башни и о такой важной эмоциональной составной части любого общественного пространства, как освещение. На всей придомовой территории установлены невысокие светильники, они создают комфортное и безопасное освещение. Часть авторских архитектурных форм также имеет внутреннюю подсветку. Продумана и внешняя подсветка башни. В тёмное время суток динамичные световые лучи подчеркнут нестандартные формы объекта. При этом подсветка здания управляется компьютером – она может быть статичная или двигаться в разные стороны, и даже соответствовать праздничным датам: на Новый год - одна, на 9 Мая - другая.

– Надеюсь, что люди, которые будут здесь жить останутся довольны, - подытожил в конце экскурсии Михаил Сигал. - Будущим жильцам я желаю только одного – счастья!

Закончилась презентация нового дома тоже неординарно – праздничным фейерверком, который озарял башню «Небо» сверху, подчёркивая её масштаб.

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О башне «Небо»: 72 метра – высота здания. 22 наземных этажа.17 708 кв. м – общая площадь здания. 11 802 кв. м – жилая площадь здания. 193 квартиры. 4 скоростных лифта – два пассажирских, один из них панорамный, два грузопассажирских. Первый в регионе жилой дом, построенный с использованием эскроу-счетов.





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Текст: Наталия Горбань

Фото: Сергей Антипин https://geo.pro/irk/ Кирилл Конин https://geo.pro/irk/ Владимир Смирнов, Анастасия Влади