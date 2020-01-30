Игорь Кобзев предложил депутатам ГД от Приангарья предоставить свои предложения по стратегии СЭР региона в срок до 1 мая

На рабочей встрече с депутатами Государственной думы ФС РФ от Иркутской области Алексеем Красноштановым, Николаем Николаевым, Сергеем Теном, Михаилом Щаповым, Александром Якубовским исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев обсудил механизмы достижения задач, обозначенных президентом РФ. В 2020 году на реализацию национальных проектов в бюджете Иркутской области предусмотрено 26 млрд рублей, сопоставимые суммы запланированы на 2021 и 2022 годы. Об этом сообщили в регправительстве.

Исполняющий обязанности губернатора пригласил депутатов к участию в обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития Иркутской области.

– В правительстве региона сейчас проходит доработка проекта Стратегии социально-экономического развития Прибайкалья до 2030 года. Срок внесения предложений и их обсуждение – до 1 мая, – сказал Игорь Кобзев.

Депутаты также высказали свои предложения. Они касаются реализации национальных проектов «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», решения проблемных вопросов моногородов, многоквартирных домов 335 серии, создания в области фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, нормализации системы межбюджетных отношений и др.

Подводя итоги, Игорь Кобзев назвал состоявшуюся встречу нужной и содержательной. Рабочие встречи с депутатами Госдумы СФ РФ от Иркутской области станут регулярными и будут проводиться ежемесячно во время работы парламентариев в Прибайкалье в рамках региональных недель.