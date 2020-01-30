ПСБ и Минобороны РФ подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по программе лояльности

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) и Министерство обороны Российской Федерации подписали соглашение о стратегическом партнерстве по реализации пилотного проекта программы лояльности «Партнеры Армии России». Подписи под документом поставили Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков и Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

В рамках данного соглашения ПСБ выпустит платежные карты со специальным штрих-кодом, по которому военнослужащим в торговых сетях будут предоставляться скидки и привилегии в розничных магазинах сети «Военторг» и «Армия России» по приобретению товаров и услуг.

«Данное соглашение является продолжением нашего успешного сотрудничества с Министерством обороны. ПСБ как опорный банк для оборонно-промышленного комплекса видит свою задачу в создании доступных и инновационных продуктов для военнослужащих, – отметил Председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков. – Мы рассчитываем, что новая программа лояльности окажется интересной военнослужащим и их семьям».