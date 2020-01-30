Новости

ЦБ запустят начисление зарплаты без карты — по номеру телефона

30 января 2020

ЦБ и банки в конце 2020-го или начале 2021 года для борьбы с «зарплатным рабством». Механизм будет реализован в Системе быстрых платежей. Сообщает РБК.

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.

О том, что ЦБ разрабатывает альтернативный картам способ начисления зарплаты, который должен помочь побороть «зарплатное рабство», весной прошлого года рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Система быстрых платежей позволит компаниям и организациям начислять зарплату не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.


 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании