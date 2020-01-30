ЦБ запустят начисление зарплаты без карты — по номеру телефона

ЦБ и банки в конце 2020-го или начале 2021 года для борьбы с «зарплатным рабством». Механизм будет реализован в Системе быстрых платежей. Сообщает РБК.

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина в ходе онлайн-конференции.

О том, что ЦБ разрабатывает альтернативный картам способ начисления зарплаты, который должен помочь побороть «зарплатное рабство», весной прошлого года рассказала первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова. Система быстрых платежей позволит компаниям и организациям начислять зарплату не по реквизитам банковского счета, а по номеру телефона, который сотрудник сможет привязать к любому счету в выбранном им банке.





