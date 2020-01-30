Неизвестные направления для путешествий по России

Учитывая, что россияне в целом очень консервативны в выборе туристических направлений внутри страны, исследователи ВЦИОМ протестировали наличие запроса на развитие не столь «раскрученных» направлений, как Москва, Санкт-Петербург или Крым, но имеющих значительный потенциал для развития.

В основном в список попали регионы, где существуют очаги туристического притяжения: условные «чудеса света», природные особенности или культовые архитектурные сооружения, посмотреть на которые захотели бы многие. На сегодняшний день часть этих направлений не просто не освоены, но и фактически не открыты для массового туриста.

Полученные результаты весьма неоднозначны: лидером среди «неоткрытых» территорий стал город Волгоград, на территории которого находится памятник погибшим воинам Великой Отечественной войны — Мамаев курган (со скульптурной композицией «Родина-мать зовет!») — туда было бы интересно отправиться 65% опрошенных. Высоко ценятся также Якутия с ее Ленскими столбами (41%) и Бурятия с Иволгинским дацаном (33%). Мы снова сталкиваемся с тем, что респонденты называют в числе наиболее интересных им направлений те регионы, о которых чаще слышат через каналы массовой коммуникации.

Или когда упоминаемый регион и находящиеся на его территории достопримечательности не требуют особой дешифровки. Так, понятен интерес 60% опрошенных к наблюдению за китами с Шантарских островов, тогда как бурятский Иволгинский дацан требует определенных культурологических знаний, к примеру, о нахождении в нем тела нетленного ламы и т.п.

Интересны различия в восприятии новых территорий разными возрастными аудиториями. Так, если за Мамаев курган высказывались чаще люди старше 35 лет (по 68% в группах от 35 до 44 лет и от 45 до 59 лет, 67% в группе от 60 лет и старше), то среди молодежи в возрасте 18–24 года данное направление не получило схожей поддержки, и более половины среди них заявили об отсутствии интереса к данному региону как к туристическому (52% наряду с 34% среди всех опрошенных). И наоборот, если Шантарские острова заинтересовали 67–75% людей в возрасте от 18 до 34 лет (наряду с 60% среди всех опрошенных), то россияне в возрасте старше 45 лет скорее предпочли бы воздержаться от поездок в данном направлении (44% среди 45–59-летних и 49% среди тех, кому от 60 и старше наряду с 39% среди всех опрошенных).

Таким образом, к молодежным направлениям среди перспективных можно отнести:

Шантарские острова (67% среди 18–24-летних, 75% — среди 25–34-летних, 66 среди 35–44-летних),

Таймыр (54% среди 18–24-летних, 57% среди 25–34-летних),

Якутию (49% среди 18–24-летних),

Кольский полуостров (56% среди 18–24-летних, 44% среди 25–34-летних),

Магадан (45% среди 18–24-летних, 42% среди 25–34-летних).

К числу интересных людям старше 45 лет относятся:

Волгоград,

Астрахань (65% среди 45–59-летних),

Соловки (54% среди 45–59-летних, 51% среди тех, кто старше 60 лет).

Таким образом, указанные направления в России могут рассчитывать на развитие при условии, что в первую очередь будет налажена коммуникация с населением. Исследование показывает слабую информированность граждан не только о вариантах направлений для отдыха, но и о географическом разнообразии страны. Множество уникальных явлений и памятников архитектуры просто не попадают в фокус зрения потенциальной аудитории, хотя интерес к такого рода знанию существует, особенно в молодежной среде.