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Интернет-магазины могут отказаться от распродаж

30 января 2020

Как пишут «Известия», интернет-ретейлеры могут отменить распродажи из-за нового законопроекта о регуляции акций в стране.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейших ритейлеров) направила в Госдуму свой негативный отзыв на законопроект депутата КПРФ Олега Лебедева о новом порядке проведения распродаж.

Согласно документу магазин, проводя распродажу, должен: указывать точные сроки акции, причины ее проведения и делать скидку от средней стоимости товара (при этом также сообщая ее покупателю).

В АКИТ заявили, что появление новой обязанности предоставлять среднюю цену за предшествующие шесть месяцев станет вмешательством в рыночное ценообразование. Это повлечет за собой усложнение бизнес-процессов, а значит, предприятия столкнутся с дополнительными расходами на адаптацию программного обеспечения и увеличение персонала. Всё это может особенно чувствительно сказаться на малом бизнесе.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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