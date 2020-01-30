Интернет-магазины могут отказаться от распродаж

Как пишут «Известия», интернет-ретейлеры могут отменить распродажи из-за нового законопроекта о регуляции акций в стране.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет крупнейших ритейлеров) направила в Госдуму свой негативный отзыв на законопроект депутата КПРФ Олега Лебедева о новом порядке проведения распродаж.

Согласно документу магазин, проводя распродажу, должен: указывать точные сроки акции, причины ее проведения и делать скидку от средней стоимости товара (при этом также сообщая ее покупателю).

В АКИТ заявили, что появление новой обязанности предоставлять среднюю цену за предшествующие шесть месяцев станет вмешательством в рыночное ценообразование. Это повлечет за собой усложнение бизнес-процессов, а значит, предприятия столкнутся с дополнительными расходами на адаптацию программного обеспечения и увеличение персонала. Всё это может особенно чувствительно сказаться на малом бизнесе.