В 2019 году спрос на золото упал на 6%

Спрос на ювелирные изделия из золота в мире сократился на 6% и составил 2,107 тыс. тонн. Сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).

Цена золота в октябре - декабре прошлого года составляла в среднем $1,481 тыс. за унцию, что является самым высоким среднеквартальным показателем с первого квартала 2013 года, указывает WGC. "Цены на золото в различных валютах, включая евро, индийскую рупию и турецкую лиру, достигли самых высоких уровней в истории", - отмечается в отчете.

Высокие цены на золото в третьем и четвертом кварталах 2019 года стали причиной снижения спроса со стороны потребителей в 2019 году (совокупный потребительский спрос упал на почти 11%, до 2,978 тыс. тонн), пояснил ТАСС руководитель группы исследований рынка WGC Льюис Стрит.